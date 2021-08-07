17 منشأة في الذيد أنذرتها البلدية وخالفتها

نظمت بلدية الذيد العديد من الحملات التفتيشية وأنذرت خلالها 17 منشأة وفقاً لأحمد مصبح الطنيجي رئيس قسم الصحة العامة في البلدية.

وأكد الطنيجي لـ(البيان) أنه تم تنظيم حملتين، الأولى على بعض المؤسسات الغذائية كالمطاحن والمحامص ومحلات بيع الحلوى بالمدينة، للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات والمنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية كجودة المنتجات المعروضة للبيع، والتي يكثر الطلب عليها، وطريقة عرضها وبيعها وتواريخ الصلاحية وسلامة العبوات من أي تلف. (الشارقة – عصام الدين عوض)

وذلك بالإضافة إلى حملة ثانية على الصالونات الرجالية والنسائية، ومنافذ بيع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، والتي تستهدف التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بالاشتراطات الصحية، والتدقيق على بيانات المنتج ومطابقته للمواصفات.

مخالفات

وأوضح أنه نتج عن الحملتين التفتيشيتين تسجيل 5 مخالفات، إضافة إلى ضبط كمية المواد الغذائية التالفة، والتي بلغت 34.438 كيلو جراماً و449 عبوة، فتم إتلافها، كما بلغ عدد الإنذارات 17 إنذاراً، و16 متابعة إنذار، مبيناً أن مثل هذه الحملات تنظم على مدار العام وبشكل مفاجئ لرصد المخالفين، وتوعية أصحاب المحلات لاتباع الشروط الصحية حفاظاً على صحة وسلامة الجمهور، كما تلقى مقصب المدينة خلال العيد 1298 أضحية، إضافة إلى تنظيم الحملات التفتيشية المجدولة سنوياً.

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