«قضاء أبوظبي» تعلن استمرارية العمل بنظام «المحاكمات عن بعد»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أعلنت دائرة القضاء أبوظبي، أنها بدأت يوم الأربعاء الماضي في إجراءات تحديد مواعيد ثابتة لعقد جلسات التقاضي «عن بعد» التي تنظرها المحاكم بمختلف درجاتها الابتدائية والاستئنافية والنقض، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها ستواصل العمل بآلية عقد جلسات المحاكمة «عن بعد».

وتفصيلاً، فقد أصدر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي، يوم الأربعاء الماضي، تعميماً إدارياً حمل الرقم 29 لسنة 2021 بشأن مواعيد افتتاح الجلسات «عن بعد»، أشار فيه إلى أنه تقرر استمرار العمل بعقد الجلسات «عن بعد» بواسطة أنظمة الاتصال المحددة في قرار مجلس القضاء رقم 16 لسنة 2020 مع تواجد القضاة وأعوانهم ومحضري الدعوى بمقار عملهم وعقد الجلسات «عن بعد» من مكاتبهم أو من خلال قاعات المحاكم.

ووفقاً للتعميم فإنه تقرر أن تكون مواعيد افتتاح الجلسات «عن بعد» طبقاً لما هو محدد لكل درجة من درجات التقاضي، بحيث يكون موعد افتتاح الجلسات بالدعاوى الابتدائية الجزئية ودوائر الجنح من الساعة 8 و30 دقيقة، وبالنسبة للدعاوى الابتدائية الكلية ودوائر الجنايات من الساعة 9 صباحاً.

وبحسب التعميم فقد حدد موعد افتتاح الجلسات أمام الدوائر الاستئنافية التابعة لدائرة القضاء أبوظبي في تمام الساعة 10 صباحاً، ودوائر محاكم النقض في الساعة 11 صباحاً.

وبين التعميم بأنه سيتم العمل بما جاء فيه، اعتباراً من تاريخ صدوره والمحدد بتاريخ 4 من أغسطس الحالي، على أن يتم تبليغ من يلزم لتنفيذه.

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