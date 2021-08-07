«كهرباء الشارقة»: بوابة إلكترونية لتقديم خدمات الجهات الحكومية

المصدر: الشارقة - وام

أكد سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أولوية توصيل الكهرباء والمياه إلى كل المساجد الجديدة بالشارقة بعد استكمال الإنشاءات وإجراءات التوصيل، وذلك بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال السويدي: إن الهيئة بصدد تنفيذ بوابة إلكترونية خاصة بالجهات الحكومية يتم من خلالها تقديم طلبات الخدمات وإنجازها وتفعيلها بأسرع وقت من دون مراجعة المكاتب مما يوفر الوقت والجهد وتيسير الإجراءات، مشيراً إلى أن التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية مستمر لتوفير أفضل الخدمات بالمساجد والعمل على اتخاذ كل الإجراءات للتعاون في مجال ترشيد الاستهلاك وتركيب القطع والأدوات المرشدة للمياه والصيانة المستمرة لها والتوسع في إنشاء مشروعات تدوير المياه واستخدامها في صناديق الطرد وتبديل المصابيح بأخرى موفرة للطاقة.

جاء ذلك خلال تكريم دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لإنجازها توصيل التيار الكهربائي لـ29 مسجداً جديداً في مدينة الشارقة بأسرع وقت، وافتتاحها وتشغيلها وفق أفضل المواصفات التي تراعي إجراءات الأمن والسلامة حتى يتمكن المواطنون والمقيمون من أداء الصلوات وتشجيع المتبرعين لبناء مزيد من المساجد الجديدة.

وتسلم سعيد سلطان السويدي درع التكريم من وفد دائرة الشؤون الإسلامية برئاسة عبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس الدائرة.



تعاون



من جانبه أشاد عبدالله خليفة يعروف السبوسي بتعاون هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مع دائرة الشؤون الإسلامية لتقديم أفضل الخدمات بالمساجد، وتطوير آليات ونظم العمل والارتقاء بمستويات التوعية والإرشاد في استخدام الموارد.. لافتاً إلى أن هدف الدائرة يتضمن القيام على بيوت الله عز وجل من المساجد والمصليات وإنشائها وتوفير أفضل المستلزمات لها، والعمل على تطبيق معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في بيوت الله، باعتبارها نموذجاً لباقي فئات المجتمع للاقتداء به ونشر ثقافة الترشيد بين مختلف الشرائح.

وأكد أن دعم هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة للمساجد وتوصيل الخدمات في أسرع وقت يسهم في إعمار المساجد ويشجع المتبرعين على بناء المزيد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز