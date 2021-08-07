دورة تدريبية لموظفي «الشارقة للوثائق والأرشيف» في ترميم الوثائق والمقتنيات

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دار المخطوطات بالجامعة القاسمية دورة تدريبية متقدمة لعدد من موظفي هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف تناولت أعمال صيانة وترميم الوثائق والمقتنيات وذلك في مقر دار المخطوطات بمدينة الشارقة.

وتلقى موظفو الهيئة تدريباً مكثفاً خلال برنامج الدورة والتي قدمها الأستاذ سعيد المعداوي المشرف على دار المخطوطات وذلك على مدى خمسة أيام متواصلة اختتمت مساء أمس الأول.

وتأتي الدورة التدريبية في سياق التعاون المشترك وتعزيز الاتفاقية القائمة بين هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف والجامعة القاسمية في ظل حرص الهيئة على مواصلة تأهيل كوادرها البشرية واطلاعها على مستجدات ترميم الوثائق ورغبة الهيئة في تمكين موظفيها بطرق الحفاظ على الوثائق.

وأطلع سعيد المعداوي المشرف على دار المخطوطات المشاركين في الدورة على عدد من المبادئ الخاصة في التعامل مع مختلف أنواع الوثائق وآليات حملها وحفظها وتهيئة الأجواء المناسبة لوقايتها وضمان عدم تلفها.

وقدم شرحاً نظرياً وتدريباً عملياً هو المعالجة الكيميائية للمقتنيات والطرق العلمية الحديثة في ترميم المخطوطات بجانب التطرق إلى فن التجليد والتذهيب وتعريف المشاركين من موظفي الهيئة على مجال المعالجات الميكروبية والحشرية للوثائق والصيانة الوقائية لأماكن حفظ المخطوطات.

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