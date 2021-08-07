ولي عهد الفجيرة يشهد عرساً جماعياً لـ 90 شاباً من أبناء الإمارة

المصدر: الفجيرة - وام

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يرافقه الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، حفل العرس الجماعي الـ22 الذي أقيم برعاية سموه تزامناً مع زفاف الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وبمشاركة 90 شاباً من أبناء الإمارة، وذلك بقاعة الاحتفالات بفندق البحر بإمارة الفجيرة.

حضر الحفل الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن صالح الشرقي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الإمارة.

اهتمام كبير

وقال سمو ولي عهد الفجيرة: «إن الأعراس الجماعية في إمارة الفجيرة تحظى باهتمام كبير من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لما تجسده هذه المناسبات السعيدة من تعزيز لروح التعاون والتآخي بين أفراد المجتمع، وترسيخ قيم التكافل من أجل تكوين أسر جديدة متماسكة مستقرة».

ودعا سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي العرسان إلى تكوين أسر متماسكة مترابطة تنعم بالعيش الكريم وتربي أبناءها على القيم الإماراتية الأصيلة، وتساهم في بناء مجتمع قوي، وحث الشباب من أبناء الوطن على أن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم في توثيق الروابط الاجتماعية والمحافظة على تماسك الأسرة الإماراتية وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لبناء مجتمع سعيد.

وهنأ سموه العرسان في هذه المناسبة السعيدة التي تحمل الكثير من القيم الرفيعة والمعاني السامية متمنيا لهم حياة أسرية سعيدة وهانئة.

وتقدم عبيد راشد اليماحي رئيس اللجنة المنظمة للعرس الجماعي بأسمى آيات التقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم سموه للأعراس الجماعية في الإمارة منذ انطلاقتها، شاكراً سمو ولي عهد الفجيرة على حضوره ودعمه المباشر لعمل اللجنة المنظمة للعرس الجماعي.

وأعرب العرسان عن فرحتهم وسعادتهم بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ومشاركتهم أفراحهم.. وتقدموا بجزيل الشكر والتقدير إلى سموه على هذه اللفتة الكريمة التي أدخلت الفرحة والسعادة إلى قلوبهم.

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