الصحة تسحب قطرة لعلاج جفاف العين

المصدر: دبي-عماد عبد الحميد

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميما إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بسحب وتعديل تاريخ الانتهاء لتشغيلة رقمE86 19 على ملصق المنتج الطبي لقطرة العيون Xiidra(lifitegrast)5%ophthalmic solution التي تستخدم لجفاف العين، حيث أثبت تقرير الثباتية من الشركة المصنعة وجود شوائب غير معروفة بعد 24 شهرا من تاريخ الإنتاج، مع العلم بأن مدة صلاحية المنتج تشير إلى 36 شهرا وقد تؤدي الشوائب إلى تهيج وتفاعلات في العين ولذلك قامت الشركة المصنعة بتغيير مدة صلاحية المنتج إلى 19 شهرا.

وخاطبت الشركة المصنعة بسحب وتعديل تاريخ الانتهاء للمنتج إلى 19 شهرا من تاريخ الإنتاج، كما خاطبت جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم تداول المنتج المذكور بعد 19 شهرا من تاريخ الإنتاج، وأبلغت جميع الصيدليات التوقف عن صرف المنتج وإعادته للمورد لتعديل تاريخ الإنتاج.

وأصدرت الوزارة تعميما ثانيا إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بالسحب الطوعي لتشغيلة "اش ون 896261" من المنتج basixalpha” inflation device، وفقا لقرار من الشركة المصنعة بسبب مشكلة في التصنيع تتمثل في إمكانية فصل المقبض عن المحقنة أثناء الاستخدام مما قد يؤدي الى تأخير الإجراء.

وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال سحب الشغيلة وإعادتها إلى الشركة المصنعة.

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