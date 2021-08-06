«زايد الثاني» تتغنى بمحمد بن زايد

المصدر: أبوظبي – البيان

تجسد رائعة «زايد الثاني» ، التي غناها حسين الجسمي ، وهي من كلمات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، مآثر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصفة سموه بذخر الوطن وسليل العز الذي يحمل صفات الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقد قام الفنان الإماراتي حسين الجسمي، السفير المفوّض فوق العادة، بتلحين وغناء القصيدة.

الــكـرم والــمجــد والـهـيبة

فيك وانته ذخر الاوطاني

يــا ســليل الــعز والطــيبة

يــا مــحــقـق كــل الامــاني

فِــعل بــو خــالد نماري به

بـالفعل هــو زايد الثاني

زيَّــن الاوطــان ترتــيــــبه

أشــهد أنِّـه الـقايد الباني..

ويجدد الجسمي تعاونه في أغنية «زايد الثاني»، مع المايسترو وليد فايد، في عملية التوزيع الموسيقي، ومكساج وماستر الأغنية للمهندس جاسم محمد، وقد تم طرح العمل عبر قناة حسين الجسمي في موقع YouTube، من خلال فيديو أعد خصيصاً بفكرة جميلة ولقطات مصورة جديدة ومميزة، بالإضافة إلى بثها ونشرها عبر جميع الإذاعات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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