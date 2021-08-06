مجمع القرآن الكريم بالشارقة يحتفل بتغطيته دول القارة الأفريقية

المصدر: الشارقة - البيان

احتفل مجمع القرآن الكريم بالشارقة بإنجازين مهمين وذلك بوصوله وتغطيته لـ 140 دولة في العالم، وتغطيته لكافة دول القارة الأفريقية.

وقال الشيخ شيرزاد عبدالرحمن طاهر الأمين العام للمجمع في كلمته بهذه المناسبة: إنه ليوم أغر ونحن نحتفي بهذا الإنجاز المهم والذي تحقق بعمل دؤوب من كافة منتسبي المجمع وأقسامه المختلفة. مبيناً أن المجمع استطاع وفي فترة قصيرة من تأسيسه تغطية 140 دولة من دول العالم والتركيز على الدول البعيدة عن العالم الإسلامي والتي تحتاج إلى دعم استثنائي، مؤكداً أن ذلك ما كان ليتحقق لولا فضل الله تعالى أولاً ثم بدعم ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للمجمع.

وعبر الشيخ شيرزاد عن امتنانه للعاملين بالمجمع ومثابرتهم وتفانيهم في العمل، وذكر بضرورة إخلاص النية في هذا العمل المبارك لله عزوجل، واستحضار عظمة الله عز وجل وعظمة كتابه الكريم وفضل العناية بالقرآن وأهله. وقال: إن العمل بمجمع القرآن الكريم يسير بمبدأ العمل الجماعي وبروح الفريق الواحد، مع الدقة في الأداء، والمرونة في التعامل مع المعطيات التي يفرضها الواقع، ضمن بيئة محفزة للأداء، تحيل التحديات إلى فرص، مشيداً في هذا الصدد بقسم الاستقطاب والعلاقات الدولية بالمجمع الذي كان له الدور الأكبر في هذا الإنجاز.

وتحدث في الاحتفال رؤساء أقسام الاستقطاب والعلاقات الدولية والمقارئ الإلكترونية العالمية والأسانيد وبعض شيوخ وعلماء المجمع. وتم تكريم أعضاء قسم الاستقطاب والعلاقات الدولية بالمجمع لما حققه من إنجاز.

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