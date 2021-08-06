عبدالله البسطي: مطار دبي قلب العالم

المصدر: دبي - البيان

وصف معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر» مطار دبي بأنه قلب العالم. وأرفق معاليه مع التدوينة صوراً لجولة قام بها في المطار، حيث أكد معاليه أن مطار دبي الدولي بدأ مرحلة جديدة من الانتعاش بعد جائحة «كورونا» مرتكزة على سلامة وصحة المسافرين.

وأكد معالي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن فرق العمل من جهات مختلفة تواصل الليل بالنهار بروح دبي الفريق الواحد لضمان تطبيق أفضل معايير السلامة وتجربة سلسة للمسافرين. حيث دون معاليه: «قلب العالم.. مطار دبي يبدأ مرحلة جديدة من الانتعاش مرتكزة على سلامة وصحة المسافرين. فرق عمل من عشرات الجهات تواصل الليل بالنهار 24 ساعة بروح دبي والفريق الواحد لضمان تطبيق أفضل معايير السلامة وتجربة سلسة للمسافرين، فشكراً لهم».

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