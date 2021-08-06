الطقس المتوقع على الإمارات في الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويتوقع أن يشهد يوم غد السبت طقساً رطباً على السواحل صباحا مع احتمال تشكل الضباب الخفيف - صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا - وتظهر السحب شرقا بعد الظهر.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويشهد الأحد المقبل طقساً رطباً على السواحل وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً وغرباً - وتميل درجات الحرارة للارتفاع مع وجود فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويتوقع أن يسود البلاد يوم الاثنين المقبل طقس رطب على السواحل وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا - حار نهارا - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً - وقد تتكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/ س والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد الثلاثاء المقبل طقساً حاراً نهاراً - صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً - تظهر السحب شرقا خاصة على الجبال بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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