12 أغسطس إجازة رأس السنة الهجرية للهيئات الحكومية

المصدر: دبي ـ البيان

قررت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية «المُرَحَّلَةُ» للعام 1443 هجرية في دوائر حكومة دبي، يوم الخميس 12 أغسطس 2021، على أن يستأنف الدوام يوم الأحد 15 أغسطس.

وبهذه المناسبة، رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة داعية الله عز وجل أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

كما أصدرت دائرة الموارد البشرية في عجمان تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الهجرية إلى كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان والتي تقررت أن تكون الخميس 12 أغسطس 2021، على أن يستأنف الدوام يوم الأحد 15 أغسطس.

وبهذه المناسبة، تقدمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بأسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير، أن يعيدها على الجميع بموفور الصحة والعافية.

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