«كهرباء الشارقة» تعيّن 104 مهندسين بمختلف التخصّصات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد عيسى السويدي مدير إدارة إنتاج الكهرباء في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أنه وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة تم تعيين 104 مهندسين ومهندسات في الهيئة، وذلك تحقيقاً لرؤية سموه في تولي الكوادر الوطنية قيادة الطاقة في الإمارة وفي مختلف التخصصات الهندسية.

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر، أمس، من إذاعة الشارقة، والتي أكد خلالها أن الهيئة ووفقاً لتلك التوجيهات من صاحب السمو عملت على جذب خريجي وخريجات الجامعات في التخصصات الفنية لشغل الوظائف في قطاعات الهيئة.

ويأتي ذلك بهدف تحقيق الاستراتيجية التي وضعها صاحب السمو حاكم الشارقة في تأهيل الكادر الوطني لإدارة قطاع الطاقة والمياه في الشارقة، مبيناً أنه تم عمل مقابلات للمرشحين من قبل لجنة فنية حتى يتم تقييمهم، وذلك بالتعاون من إدارة الموارد البشرية بحكومة الشارقة ومن خلال اختبارات علمية لاختيار أفضل الكفاءات، فتم تعيين تلك الكفاءات الهندسية المواطنة منذ بداية العام الجاري وحتى يوليو المنصرم.

تفعيل

وأضاف مدير إدارة إنتاج الكهرباء في الهيئة أن الهيئة بدأت تفعيل برنامج التدريب مع شركات عالمية لتأهيل المهندسين المواطنين في مجالات إنتاج محطات الكهرباء وتحلية المياه ونقل الطاقة وتوزيع الكهرباء، مبيناً أن المهندسين الذين تم تعيينهم سوف يشغلون وظائف كهربائية وميكانيكية وهندسة أجهزة وهندسة مدنية وهندسة كيميائية وهندسة طاقة متجددة.

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