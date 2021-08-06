«دبي القضائي» يخرّج 42 منتسباً من أعوان السلطة القضائية بـ«النيابة»

المصدر: دبي - البيان

احتفى معهد دبي القضائي بتخريج الدفعتين السادسة والسابعة من أعوان السلطة القضائية في النيابة العامة الذين بلغ عددهم 42 منتسباً أتموا جميعهم متطلبات دبلوم الدراسات القانونية.

حضر حفل التخريج الذي أقيم في قاعة السالفة بمقر معهد دبي القضائي، المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، والقاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام المعهد، وعدد من كبار الضيوف الذين يمثلون النيابة العامة وكوادر المعهد.

وتمكن البرنامج من الوصول إلى دفعته السابعة بفضل التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المعهد والنيابة العامة دبي التي توفر المدربين والمستشارين للبرامج التدريبية.

96 ساعة

وأعرب القاضي الدكتور السميطي، عن تهانيه لجميع الخريجين الذين أتم كل واحد منهم 96 ساعة تدريبية، مشيداً بتفانيهم وحرصهم على الارتقاء بمهاراتهم، مؤكداً المضي في تحقيق الرسالة الهادفة إلى تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني، مع التطوير المستمر لإكسابهم المعرفة الحديثة. ويكون ذلك كله من منطلق منظومة قيمنا المتمثلة في الثقة والاحترافية والتنافسية، وهي القيم ذاتها التي واكبت مسيرتنا منذ ما يزيد على ربع قرن.

ويبرز هذا البرنامج جهود المعهد الرامية إلى تحقيق هدفه الأول المتمثل في تطوير أو تعزيزكفاءات وطنية مؤهلة لتولي أعمال القضاء والنيابة. ويركز البرنامج أيضاً على تعزيز الاتجاهات الإيجابية للمتدربين لتبني أفضل الممارسات السلوكية القانونية، وتزويدهم بأحدث المعارف في المجالات المعاصرة، مثل الذكاء الاصطناعي.

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