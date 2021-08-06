تحليل 2918 عيّنة غذائية وبيئية في الفجيرة بمعايير عالمية

المصدر: الفجيرة - البيان

تجري بلدية الفجيرة رقابة دائمة على الأغذية والأطعمة المتداولة ويقوم مركز مختبرات الأغذية والبيئة بدور فعال في استمرارية العمل على تقليص المخاطر الصحية الناجمة عن الأغذية والمياه من خلال عمليات الفحص والتحليل المخبري وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة وذلك لضمان جودة وسلامة الغذاء والمياه.

واستلم المختبر خلال النصف الأول من العام الجاري 706 طلبات فحص مخبري من المتعاملين، وقام بفصل وتحليل 2918 عينة غذائية وبيئية حسب المعايير والاشتراطات العالمية، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الفنية في مجال الفحوصات الكيميائية والميكروبيولوجية.

وذلك بهدف التأكد من جودة وسلامة العينات المتداولة، حيث أثبتت نتائج الفحص المخبري أن 106 عينات غير مطابقة للاشتراطات والمواصفات القياسية المتبعة في الدولة، لأسباب عدة سواء كيميائية أو فيزيائية أو ميكروبية.

وتم خلال هذه الفترة إجراء عملية المسح وفقاً للخطة المعتمدة، كمسح الحموضة في العسل، ومسح مدى مطابقة عينات الآيس الكريم من الناحية الميكروبية، بهدف التأكد من جودة عمليات التخزين للمنتجات الغذائية خلال فترة الصيف في محلات بيع المواد الغذائية والبقالات، وقد تم رفع النتائج والتوصيات لتكثيف الرقابة على أسواق الإمارة من قبل مفتشي قسم الصحة العامة.

59 فحصاً

كما شارك المختبر في إجراء 59 فحصا للجدارة لقياس والتحقق من كفاءة الفحوص المخبرية، وهي اختبارات عالمية لقياس كفاءة المختبر مقارنة مع المختبرات الأخرى المعتمدة وفقاً لآيزو 17025:2017.

وتم إجراء 57 فحص جودة معلومة القيمة، إلى جانب الفحوصات الداخلية الأخرى باستخدام المحاليل المعيارية وعدة المقاييس المعتمدة للتأكد من كفاءة الأجهزة والفحوص المخبرية.

إلى جانب ذلك تعاون المختبر مع وزارة البيئة والتغير المناخي - قسم الصحة العامة في تحقيق المبادرات المنشودة في الرقي ورفع مؤشر سلامة الأغذية على مستوى الدولة، ومتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة من اللجان المختصة في العمل المخبري.

كما يعمل المختبر على تطوير كفاءته بما يتماشى مع التطورات العالمية وتلبية احتياجات المتعاملين، والمحافظة على استمرارية الحصول على شهادة الاعتماد في كفاءة الفحوص المخبرية 17025:2017 ISO في المتطلبات الإدارية والفنية.

و للمختبر دور في المحافظة على سلامة الغذاء وجودة المياه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مفتشي قسم الصحة العامة في بلدية الفجيرة بإجراء مسوحات على أسواق إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها بشكل دوري، لمراقبة المنتجات المتداولة وفقاً للاشتراطات الصحية المعتمدة حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

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