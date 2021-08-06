57 % انخفاض معدل الجرائم المقلقة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أنه في ظل تحقيق توجهات الحكومة في محور جودة الحياة في المجتمع، تم تسجيل انخفاض إيجابي في معدل الجرائم المقلقة بنسبة 57 % عن عام 2019 وانخفاض نسبة عدد الوفيات في الحوادث بنسبة 12.8 %، كما حققت القيادة بنسبة 31 % في معدل الاستجابة للبلاغات الطارئة.

وسجل الهدف الاستراتيجي بثقة المجتمع في درجة الإحساس بالأمن والأمان بإمارة أبوظبي نسبة 98.5% مقارنة 94% في عام 2019.

جاء ذلك خلال ملتقى التميز والريادة المؤسسي الافتراضي 2021، الذي عقد أول أمس، والذي يأتي في إطار الاحتفاء بالذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة والإعداد للتحوّل الفاعل والمُستدام للخمسين عامًا المقبلة.

شراكات

وأكد اللواء الشريفي إيمان القيادة العامة بأهمية العمل لتعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات ومختلف الجهات في تنفيذ المبادرات والمشاريع المرتبطة بترسيخ الابتكار والجاهزية للمستقبل، لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي تمضي بخطوات واثقة للمستقبل نحو التميز والريادة العالمية وعملت على تحديث خطتها الاستراتيجية للاستعداد للخمسين عاماَ المقبلة بما يحقق التطلعات في مواكبة المستجدات وتحقيق المزيد من المنجزات في مسيرة الدولة التطويرية.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية تركز على توافق «مئوية شرطة أبوظبي 2057» مع رؤية «مئوية الإمارات 2071» والتي تهدف إلى أن يعيش أجيال المستقبل في الإمارات حياة أسعد في بيئة أفضل ومع فرص أكبر وتواصل أفضل وأكثر تأثيراً مع العالم سعياً لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم مؤكدين العزم على تسريع الإنجازات في المجالات الشرطية والأمنية.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي تنطلق برؤية عصرية للمستقبل من خلال رؤيتها في أن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان من خلال رسالتها بالعمل لاستدامة الشعور بالأمن والأمان في إمارة أبوظبي لتحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة تعزز جودة حياة المجتمع تحكمها قيم النزاهة والأمانة والعدالة والمساواة والتسامح والشفافية والريادة والابتكار والاحترافية وروح المبادرة.

وأكد أن فرق العمل في القيادة العامة على أهبة الاستعداد وتواصل مجهوداتها لتعزيز جاهزية الحماية لإمارة أبوظبي عبر الاستجابة الفعالة والتأمين والحماية الأمنية والجاهزية والاستعداد الأمني، كما وضعت ضمن اهتماماتها الريادة المؤسسية من خلال الحوكمة والمرونة المؤسسية وتعزيز السمعة المؤسسية وترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل وتطوير الشراكات الفاعلة وضمان استمرارية الأعمال.

جهود

وأشار مدير عام شرطة أبوظبي إلى أن الجهود المستقبلية ستتضمن أيضا الاستخدام الأمثل للموارد والمواهب ورأس المال البشري وتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل وكفاءة وفاعلية الأنظمة المالية والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مؤكداً التزام شرطة أبوظبي بتقديم الأعمال والخدمات الشرطية جميعها وفق أفضل المعايير المهنية التي تعتبر من قيم العمل لشرطة أبوظبي وتشكل ضماناً لتعزيز أبوظبي كوجهة تنعم بالأمن والسلامة بتقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار ونقدم الشكر لجميع المنتسبين في مختلف المواقع على مجهوداتهم المستمرة لتعزيز الجهود التطويرية في مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

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