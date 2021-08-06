شما المزروعي: القيادة الرشيدة تراهن على الشباب الإماراتي وتباهي بهم العالم

دعت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، شباب الإمارات إلى استغلال جميع البرامج لتطوير أنفسهم وخبراتهم وقدراتهم.

وقالت معاليها، خلال لقاء افتراضي جمعها بأكثر من 200 من الشباب المشاركين في مبادرة «موهبتنا» ضمن فعاليات المخيم الصيفي الافتراضي 2021 بالتعاون مع مركز الشباب الموهوبين بجامعة جونز هوبكنز: نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نثق بقدرات وطاقات شبابنا، ونراهن عليكم وأنتم من ننافس ونباهي بكم العالم خلال الـ50 عاماً المقبلة. (دبي - البيان)

وأشارت معاليها إلى أهمية المبادرة، التي تسعى إلى تعزيز مهارات أكثر من 500 شاب وشابة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشادت معاليها بصندوق الوطن، قائلة: هذا الصندوق يعد من أهم الجهات المتخصصة في إعداد جيل من القيادات الوطنية؛ التي ستوصلنا إلى إنجازات عظيمة، في كل سنة يبهرنا صندوق الوطن بمبادراته النوعية والمميزة. لافتة إلى أهمية مبادرة «موهبتنا» في تطوير وصقل مهارات الشباب والشابات من أبناء الوطن.

مقارنة

وتابعت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي: نحن اليوم في سباق مع العالم لتطوير ذاتنا ويهمنا جداً عند مقارنتنا بالشباب بالخارج أن يكون شبابنا من الأفضل، أريد منكم أن تصبحوا قدوة في مختلف المجالات وأن تنافسوا أفضل المختصين في مجالاتكم، واشتراككم في هذه المبادرة يعتبر الخطوة الأولى في سباق تطوير الذات الذي لا يقف عند سن معينة.

تطور

ومن جهتها، قالت هند باقر، مدير عام الصندوق: الشباب هم الركيزة الرئيسية لتطور المجتمع، وهم الوسيلة التي تتحقق من خلالها الارتقاء بجميع القطاعات لتحقيق رؤية قيادة الإمارات في الوصول إلى المراكز الأولى عالمياً، ومن هنا يأتي الاهتمام الكبير الذي يوليه الصندوق بهذه الفئة الأكثر أهمية في المجتمع، ويعمل بشكل دائم على ابتكار المبادرات التي تسهم في تطوير معارفهم وقدراتهم بما يواكب متطلبات واحتياجات المستقبل.

وأضافت باقر: صندوق الوطن برؤيته الطموحة لتطوير القدرات والمهارات وتنمية المواهب سيستمر في إطلاق مبادرات تعليمية وتطويرية في مختلف المجالات التي ستساعد شباب وطننا على الإبداع والابتكار والمنافسة ليكونوا الأفضل بين شباب العالم.

تواصل صناع القرار

وتوجهت باقر بالشكر الجزيل لمعالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب على هذه الكلمة التحفيزية والملهمة لمنتسبي المبادرة، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة لتواصل صناع القرار مع المنتسبين للبرنامج، لأنهم ومن خلال مشاركة تجاربهم وخبراتهم يشكلون لهم القدوة والحافز على التفكير الاستباقي ومواصلة العمل لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم والتي ستصب بكل تأكيد في مصلحة المجتمع الإماراتي.

وتعتبر مبادرة «موهبتنا» أحد برامج «صندوق الوطن» والتي تسعى إلى اكتشاف 2000 طفل موهوب ورعاية 500 منهم ودعم التحاقهم في أفضل جامعات العالم.

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