تكريم موظفي مركز خدمات ترخيص السائقين في كلباء

كرم العقيد دكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية عدداً من الموظفين المتميزين، تقديراً لجهودهم التي ساهمت في تحقيق أفضل نسبة في خدمة المتعاملين، وأفضل مركز في معدل زمن تقديم الخدمة، ويأتي التكريم في إطار منهجية التحفيز التي تتبعها القيادة العامة لشرطة الشارقة لتحفيز منتسبيها في أداء العمل.

وأشاد العقيد الحمودي بجهود المكرمين ودورهم في الارتقاء بالعمل الشرطي، داعياً إياهم إلى مضاعفة الجهود ومواصلة تحقيق التميز في الأداء، ‏وزيادة الأفكار البناءة التي تحقق التميز والإبداع، والتي بدورها تسهم في الارتقاء بالمنظومة الأمنية الشرطية.

وعبر المكرمون عن فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم، الذي اعتبروه دافعاً كبيراً لهم لبذل المزيد من العطاء، وتحمل المسؤولية في أداء واجباتهم.

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