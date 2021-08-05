«الثقافي البريطاني» يطلق موارد تعليم مجانية عبر «إنجليش أونلاين»

المصدر: دبي - البيان

طرحت منصة «إنجليش أونلاين» English Online الرقمية، التي قام المجلس الثقافي البريطاني بإطلاقها في الدولة، خلال شهر مارس الماضي، مؤخراً، حزمة من الموارد المجانية لتعليم اللغة الإنجليزية، وذلك استجابة للطلب المتزايد على تدريس وتقييم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت.

ويمتلك المجلس الثقافي البريطاني، مجموعة كبيرة من الموارد عبر شبكة الإنترنت، بهدف المساعدة على تعلم اللغة الإنجليزية، والمتوفرة عبر موقعه الإلكتروني.

وتمكّن المنصة الطلاب المسجلين، من الانضمام إلى زملاء الدراسة من جميع أنحاء العالم، في فصول مباشرة عبر الإنترنت، مع مدرسين خبراء، على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع. وأثناء التعلم، يمكن أيضاً التدرب على الأنشطة والمواد عبر الإنترنت، لتحسين تجربة التعلم الخاصة.

ودعا غاريث نيومان مدير خدمات اللغة الإنجليزية في المجلس الثقافي البريطاني في الدولة: السكان من الاستفادة من اختبار المستوى المجاني، الذي تقدمه المنصة، بهدف تحديد مستويات الدورة التدريبية المناسبة.

وأوضح نيومان، أنه سيكون بوسع الدارسين متابعة الدراسة خلال الأوقات التي تناسبهم، فمن خلال المنصة، يمكن إنشاء الدورة التدريبية المثالية التي يحتاجها المتابع لتحقيق أهدافه. كما تتيح المنصة اختيار موضوعات الدرس وتحديد أهداف الدراسة وإنشاء جدول دروس خاص.

وأضاف: تتوفر اللغة الإنجليزية عبر English Online من خلال 3 باقات مختلفة، فضية وذهبية وبلاتينية، تم ابتكارها لتناسب المتطلبات التعليمية لكل طالب مع مراعاة المرونة. وتشتمل الحزم على فصول جماعية وخاصة، والوصول إلى المواد والأنشطة عبر الإنترنت، والوصول إلى الندوات «عن بعد» التي يقودها المعلمون، بالإضافة إلى الحصول شهادة الإنجاز من المجلس الثقافي البريطاني.

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