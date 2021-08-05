ولادة أول وحيد قرن جنوب أفريقي بوزن 65 كجم في سفاري الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكدت هنا سيف السويدي رئيس البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة نجاح أول تجربة لإكثار وحيد القرن الجنوبي في سفاري الشارقة والذي يعيش بالأصل في جنوب افريقيا ، وذلك رغم التحديات الكثيرة ، حيث تم توفير المناخ الجيد والبيئة الطبيعية ، فحدثت الولادة للطفل ، وحاليا يتمتع بصحة جيدة ويتراوح وزنه ما بين 60 – 65 كيلوغراما ، كما أن الأم يبلغ وزنها 3 أطنان ونصف الطن .



انجاز

جاء ذلك خلال مداخلة لها عبر برنامج البث المباشر من اذاعة الشارقة ظهر اليوم والتي أكدت خلالها أن إكثار وحيد القرن الأبيض الجنوبي الذي يعيش في جنوب افريقيا يعد انجازا لسفاري الشارقة ، كما أن وحيد القرن الابيض وجد البيئة الطبيعية في الشارقة ، فتم التكاثر بصورة سلسة ، مبينة أن مدة حمل وحيد القرن تتراوح ما بين 16 – 18 شهرا ، كما أن مشروع الاكثار يعتبر مشروعا رائدا في الشارقة - خصوصا - لوحيد القرن في الشرق الأوسط وبالتحديد في دول التعاون الخليجي ، كما أن وحيد القرن مهدد بالانقراض بسبب الصيد الجائر نتيجة لتغير البيئة .



برنامج



وبينت أنه سوف يعد برنامج يهدف إلى اكثار الحيوانات الأفريقية خارج أفريقيا المهددة بالانقراض من قبل سفاري الشارقة بخلاف وحيد القرن ، كما أن هناك عيادة متخصصة في سفاري الشارقة تقوم بعمليات البيطرة وعلاج أي حيوان متواجد بالسفاري من خلال أطباء متخصصين في علاجها ، فمثلا الزرافات ووحيد القرن يوجد لها أطباء متخصصون ، وكذلك الحيوانات الأخرى ، كما أنه لم يتم التأكد من مولود وحيد القرن الجنوبي هل ذكر أم أنثى ، وقريبا سوف يتم تحديد نوعية المولود من قبل الاطباء البيطريين .



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