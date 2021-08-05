برنامج الأطباء الزائرين يستأنف نشاطه بعد التوقف بسبب «كوفيد 19»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع استئناف برنامج الأطباء الزائرين نشاطه بعد التوقف، بسبب «كوفيد 19»، واستضافت الوزارة استشاري طب الطوارئ الدكتور رالف بو شبل كونه طبيباً زائراً لتدريب الكادر الطبي بقسم الطوارئ في مستشفى كلباء على أحدث التقنيات المستخدمة في علاج الحالات الطارئة، وذلك في إطار تعزيز نطاق التدريب في خدمات قسم الأطباء الزائرين.

وتندرج زيارة الخبير الزائر في إطار خطط الوزارة لتطوير خدمات طب الطوارئ وتعزيز تخصصاته المستحدثة، ورفع كفاءة العاملين في قسم الطوارئ، والاطلاع على مستجدات الممارسات العالمية المتبعة في طب الطوارئ بمختلف الجوانب، وأهم وأحدث التطورات والتحديات وما يتعلق بالعناية بمرضى الطوارئ، بالإضافة لأحدث الابتكارات والأدلة العلاجية الداعمة للممارسات الطبية العالمية، وتبادل المعلومات والخبرات، وتمكين كوادر طب الطوارئ في الوزارة.

كفاءة

وأكدت الدكتورة حليمة سليمان عبيد الزعابي، رئيسة قسم الطوارئ بمستشفى كلباء حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على استضافة خبرات عالمية من مختصين بخدمات تدريبية واستشارية في جميع المجالات الطبية ومنها: «طب الطوارئ»، للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، وإعداد وتأهيل الكوادر الطبية التخصصية وتطوير معارفهم وقدراتهم.

وأشارت الدكتورة حليمة إلى أهمية تعزيز القدرات التدريبية، وتمكين المهنيين الصحيين من مواكبة أحدث الوسائل العلاجية، وتقديم تجربة تدريبية قيمة للمشاركين، واطلاعهم على آخر التحديثات والإرشادات الجديدة في مجال طب الطوارئ، ما يسهم في تقديم خدمات علاجية، وفق أفضل الممارسات العالمية، والحد من حدوث مضاعفات للمرضى في أقسام الطوارئ.

تطوير الخبرات

ومن جهته أشاد الدكتور رالف بوشبل بمستوى الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والخدمات الطبية، التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في طب الطوارئ، مؤكداً أهمية الزيارة في تدريب الكوادر الصحية وتطوير الخبرات العملية، نظراً لما يتطلبه هذا التخصص الحساس من سرعة ودقة في التعامل مع الحالات وتطبيق العلاجات الحديثة النوعية للمرضى.

ومن الجدير بالذكر أن إعادة تفعيل برنامج الأطباء الزائرين، والتركيز على تدريب الكوادر المحلية في التخصصات الحيوية، يعتبر إضافة نوعية في تطور البرنامج ومؤشراً إيجابياً على بوادر التعافي من تبعات جائحة «كوفيد 19».

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