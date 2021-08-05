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    خطوات الترشح للإقامة الذهبية في الإمارات

    المصدر:
    • البيان
    التاريخ:

    كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن طريقة الترشح للحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات.

    وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد الترشح للإقامة الذهبية عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae .

    خطوات الترشح للإقامة الذهبية

    - الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية  www.ica.gov.ae .

    - اختيار القنوات الذكية.

    - اختيار خدمات عامة.

    - اختيار ابدأ الخدمة من "التأشيرة - الإقامة الذهبية - طلب ترشيح للإقامة الذهبية - طلب جديد.

    - تعبئة البيانات المطلوبة.. بيانات الطلب - المرفقات - مراجعة الطلب - الرسوم.

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