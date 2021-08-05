خطوات الترشح للإقامة الذهبية في الإمارات

المصدر: البيان

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن طريقة الترشح للحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد الترشح للإقامة الذهبية عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae .

خطوات الترشح للإقامة الذهبية

- الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية www.ica.gov.ae .

- اختيار القنوات الذكية.

- اختيار خدمات عامة.

- اختيار ابدأ الخدمة من "التأشيرة - الإقامة الذهبية - طلب ترشيح للإقامة الذهبية - طلب جديد.

- تعبئة البيانات المطلوبة.. بيانات الطلب - المرفقات - مراجعة الطلب - الرسوم.

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