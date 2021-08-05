خطوات الترشح للإقامة الذهبية في الإمارات
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن طريقة الترشح للحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات.
وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد الترشح للإقامة الذهبية عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae .
خطوات الترشح للإقامة الذهبية
- الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية www.ica.gov.ae .
- اختيار القنوات الذكية.
- اختيار خدمات عامة.
- اختيار ابدأ الخدمة من "التأشيرة - الإقامة الذهبية - طلب ترشيح للإقامة الذهبية - طلب جديد.
- تعبئة البيانات المطلوبة.. بيانات الطلب - المرفقات - مراجعة الطلب - الرسوم.