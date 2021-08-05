خيرية الشارقة تنفذ مشاريع خارجية بـ140.3 مليون درهم بالنصف الأول

المصدر: الشارقة - البيان

نفذت جمعية الشارقة الخيرية العديد من المشاريع الخيرية، إضافة إلى تقديم حزمة من المساعدات الحيوية للفقراء في مختلف الدول، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرشيدة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لنشر مبادئ التكافل في أبهى صوره وإرساء قيم التعاون والتراحم التي دعا إليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الوقوف بجانب الشعوب الفقيرة حول العالم، حيث بلغت قيمة المشاريع الخارجية التي قدمتها الجمعية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 140.3 مليون درهم شملت جملة من المشاريع التي تم تنفيذها في تلك البلدان بجانب مشروعات أخرى تم تسليمها لمستحقيها فضلاً عن كفالات الأيتام وذلك بحسب تقرير المشاريع الخارجية للجمعية الصادر مطلع الشهر الجاري.

وأكد محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات بالجمعية أننا نسعى جاهدين للوصول لكل محتاج في مختلف بقاع العالم دون تمييز بين جنس أو لون، مشيراً أن جميع المشروعات الخارجية التي تقوم بها الجمعية تأتي بتوجيهات مباشرة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية وبمعاونة من كافة الأعضاء في سبيل تأدية الرسالة الموكلة إلينا، وتابع: نقدم كل ما نملك ونجتهد قدر اجتهادنا حتى ننشر رسالتنا الخيرية في كافة البلدان الفقيرة في مختلف قارات العالم ليعم الخير على أكثر من 110 دول عبر قارات العالم المختلفة.

وأوضح الزري أن المشاريع المنفذة خلال النصف الأول من العام الجاري ذهبت لصالح العشرات من الدول الفقيرة حول العالم والتي تضمنت بناء 1030 مسجداً ضمن جهود الجمعية في التسهيل على أهالي المناطق النائية أداء الشعائر الدينية، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 72.1 مليون درهم، إلى جانب حفر 9034 بئراً مختلفة ما بين آبار عميقة وارتوازية وسطحية بقيمة مليون درهم،، كما تقوم الجمعية بتنفيذ وتمديد شبكة مياه للقرى النائية.

وأضاف الزري أن الجمعية تولي المشروعات الصحية اهتماماً كبيراً، من خلال ما تقوم بتنفيذه من مشاريع تمثل بنية تحتية وركيزة أساسية في القطاع الصحي بالمناطق النائية، حيث تمكنت إدارة المشاريع بالتنسيق مع سفارات الدولة ومكاتب الجمعية من إنشاء 7 مشاريع صحية بتكلفة 2.1 مليون درهم، فيما أنفقت الجمعية 24.3 ألف درهم لكفالة 25701 مكفول منذ بداية العام.

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