إطلاق منصة التدريب الرقمي لموظفي حكومة عجمان

المصدر: عجمان - وام

أطلقت دائرة الموارد البشرية في عجمان منصة التدريب الرقمي لحكومة عجمان إحدى المبادرات والمشاريع الرئيسية للدائرة، وتهدف إلى تقديم برامج ودورات تدريبية إلكترونية عامة وتخصصية لموظفي الحكومة وفق أحدث أساليب التدريب والحلول الرقمية.

وقالت صفية المحرزي، مديرة إدارة التدريب والتطوير في الدائرة: إن إطلاق المنصة يأتي في إطار مواكبة عملية التحول الرقمي وتماشياً مع جهود الدولة وإمارة عجمان نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مهارات وقدرات موظفي حكومة عجمان، وضمان التعلم المستمر، وتقديم أفضل وأحدث أنواع التدريب لهم، باستثمار التكنولوجيا الحديثة في المجالات كافة، من خلال توفير خدمات تدريبية رقمية تساهم في تطوير مهارات موظفي الحكومة وتأهيلهم وتعزيز كفاءتهم، وتنمية معارفهم. وأكدت حرص الدائرة على تطوير أنشطة وأشكال التدريب المختلفة في حكومة عجمان وفقاً لأفضل الممارسات بهدف تعزيز الاستثمار في تطوير رأس المال البشري وتطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات بالتحول الرقمي في برامج التدريب وتقديم خدمات متميزة ومبتكرة لتنمية المهارات وزيادة الكفاءات.

وأضافت المحرزي: أن المنصة المدرجة في الموقع الإلكتروني لدائرة الموارد البشرية، تتضمن سلسلة من البرامج والدورات الافتراضية المصممة وفق أحدث أساليب التدريب والحلول الرقمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز