«بيت الخير» توزع لحوم عقائق ونذور على 764 أسرة

المصدر: دبي- البيان

وزعت جمعية بيت الخير بالتعاون مع مقاصب دبي 382 رأس غنم بعد ذبحها وتقسيمها إلى حصص دعمت فيها 764 أسرة ضمن مشروع «نُسُك» الذي يهدف إلى تقديم اللحوم الطازجة إلى الأسر المتعففة وفق أفضل الشروط الصحية والبيئية، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية.

ويضم «نسك» صدقات النذور والعقائق، ويأتي ضمن برنامج «فرحة» الذي تخصصه الجمعية لإسعاد الأسر المتعففة، حيث يمهد السبل للراغبين في إخراج العقيقة والنذور وتقديم مختلف أنواع المساعدة للفئات المحتاجة، من خلال «بيت الخير».

وأعلنت «بيت الخير» مؤخراً عن ذبح 2125 أضحية خلال عيد الأضحى المبارك، بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليون درهم، وتم توزيعها على شكل حصص على 4 آلاف و250 أسرة.

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