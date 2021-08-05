«براند دبي» و«بلدية دبي» تنظمان جلسة افتراضية حول متطلبات التصميم الرئيسية للحدائق الحضرية

المصدر: دبي- البيان

نظمت «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، جلسة افتراضية بتقنية البث المباشر، ناقشت متطلبات التصميم الرئيسية للحدائق الحضرية، وذلك ضمن برنامج متكامل أطلقته الجهتان لإعادة تصميم حدائق دبي وإضافة ملامح مبتكرة، بمشاركة 3 خبراء إماراتيين في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي وتنظيم الفعاليات، وبحضور 30 مصمماً إماراتياً، تم اختيارهم من المجتمع الإبداعي الإماراتي لإعادة تصميم 10 حدائق عامة في الإمارة.

وأكد المشاركون خلال الجلسة أن المعيار الأول للتصميم الحضري يتركز حول تشكيل السمات المادية للمدن، بهدف توفير الخدمات البلدية للسكان والزوار، كما يتعامل هذا النوع من التصميم مع النطاق الأكبر لمجموعات المباني والشوارع والأماكن العامة والأحياء والمدن بأكملها، بهدف جعل المناطق الحضرية عملية ومستدامة، على عكس التصميم المعماري، الذي يركز على تصميم المباني الفردية، مشيرين إلى أنه عندما نتحدث عن تصميم حدائق في مدينة مثل (دبي) تشكل مركز عبور العالم، ولديها رؤية وأنظمة مستدامة في العديد في المجالات، وتملك العديد من المستهدفات الاقتصادية والمعمارية والرقمية كونها مدينة ذكية، لا بد من تقديم رؤية تواكب هذه المكانة المتقدمة.

وجهات

كما قدم المشاركون خلال الجلسة وجهات نظر جديدة حول إنشاء الحدائق العامة، وفق مفهوم الجاذبية والاستدامة، وبما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تهدف إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش فيها، وناقشوا متطلبات التصميم الرئيسية للحدائق الحضرية ومبادئ التصميم الحضري الاستراتيجي، بهدف توجيه المشاركين على كيفية تطوير مقترحاتهم، خلال المرحلة المقبلة لتنشيط الحدائق في جميع أنحاء الإمارة.

وأوضح المصمم الإماراتي، خالد شعفار، خلال حديثه في الجلسة الافتراضية، عند تصميم مساحة عامة، يجب على المشاركين مراعاة العوامل الرئيسية للتوازن بين أفكارهم الإبداعية وعملية التصميم، حيث تشمل هذه العوامل الغرض من تصميم المناظر الطبيعية المحيطة والمواد وغير ذلك، لافتاً إلى أن البيئة المحيطة بالمنتج الفني غالباً ما تساعدك على استلهام تصميم مميز.

تصميم

يذكر أن شعفار، متخصص في تصميم وصناعة الأثاث في كلیة «سنترال سانت مارتینز» للفنون والتصميم في العاصمة البریطانیة لندن، كما تخصص في مركز المشغولات الخشبیة الراقیة في مدینة نیلسون بنیوزیلندا، وفي عام 2011 افتتح الاستودیو الخاص به في دبي، وفي العام التالي أطلق مساحة عرض خاصة بأعماله، في الإمارة، وتعاون مع مجموعة من العلامات التجاریة الدولیة الرائدة بالتصميم في مشاریع خاصة لإطلاق مجموعات وإصدارات محدودة، ومنها تعاون على مشروع «السنة المنسوجة»، الذي عرض في متحف اللوفر في أبوظبي.

جوائز

من جانبه قال عبد الله الملا، المهندس المعماري الإماراتي الحائز العديد من الجوائز الدولية، ومؤسس استوديو MULA للتصميم، إن العناصر الرئيسية لإعادة تصميم المساحات الإبداعية في المرافق الحضرية تتركز على تعزيز الصحة وإسعاد المجتمع، مؤكداً أنه يجب أن تأخذ التصاميم في الاعتبار جميع المتغيرات المختلفة، وأن تتمتع بالمرونة للتطور خصوصاً أن دبي مدينة ديناميكية حيوية.

من جانبها شاركت سلامة الفلاسي، مؤسسة مجموعة كوادرو، خلال الجلسة خبرتها الواسعة في تطوير وتنظيم الأحداث الإبداعية، حيث عملت الفلاسي على إدارة العديد من الأحداث البارزة، مع جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، ولها تجارب إبداعية مع مِراس، بلدية دبي، وسيتي ووك، والعشرات من مراكز التطوير العقاري ومراكز التسوق، مشيرة إلى أن العصف الذهني والبحث غالباً ما يتيحان لك حلول للتغلب على التحديات، التي تواجه المصمم في مرحلة التخطيط، ولا سيما عندما نتحدث عن مدينة مثل دبي تتمتع بملامح جذابة تؤهلها لتكون أفضل مدينة للعيش في العالم.

تعريف

وفي هذه المناسبة قال عاصم عبد الرزاق القاسم، مدير إدارة التخطيط التنفيذي بالإنابة ببلدية دبي: «نهدف من خلال هذه الجلسة إلى تعريف المشاركين المختارين لمشروع إعادة تصميم حدائق دبي، بالجوانب الجمالية والاجتماعية والفنية الدقيقة لعملية إعادة التطوير ومساعدتهم على مواءمة مفاهيمهم مع رؤية المدينة الأوسع لإعادة التطوير الحضري بالإضافة إلى احتياجات المجتمع».

تنظيم

وقالت شيماء السويدي، مديرة المشاريع الإبداعية في براند دبي: «إن تنظيم الجلسة الافتراضية هو جزء من جهود براند دبي لدعم المشاركين في صقل أفكارهم، لإعادة تصميم عناصر الحدائق العامة وتطوير مقترحاتهم بهذا الشأن قبل بدء مرحلة التنفيذ». وأضافت السويدي، تصميم الحدائق والمنتزهات فن له معاييره وضوابطه جمالية وظائفه متباينة ومتعددة، ونحن سعداء بمشاركة ثلاثة من المبدعين الإماراتيين في هذه الجلسة، لمشاركة الحضور مفهوم التصميم الحضري من منظور إمارة دبي، التي تضع سعادة ورفاهية المجتمع في المقدمة.

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