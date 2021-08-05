«جلسات قمة المستقبل الرقمي» تناقش «الحكومات غير المرئية»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

اختتمت، أمس، الجلسة الافتراضية الثانية من «سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي»، والتي عقدت تحت شعار «مستقبل الخدمات الحكومية: الريادة في دور الحكومة الرقمية»، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين والمسؤولين والمديرين التنفيذيين في الجهات الحكومية وكبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وجرى خلال الحدث نقاشات معمّقة حول مجموعة من القضايا المؤثرة على مستقبل الخدمات الحكومية الرقمية.

وتحدثت عائشة إبراهيم المرزوقي، المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية، حول مفهوم «الحكومات غير المرئية» باعتباره يمثل التطور المستقبلي للحكومات الرقمية، والجيل القادم من الخدمات الحكومية، حيث يقوم مفهوم «الحكومات غير المرئية» على فكرة تقديم خدمات استباقية من أبرز خصائصها استخدام الهوية الرقمية كونها متطلباً وحيداً في إنجاز الخدمات والمعاملات، والاستغناء عن المعاملات الورقية والنقدية.

وقدمت عرضاً تعريفياً مفصلاً حول الريادة في دور الحكومة الرقمية، تطرقت خلاله لمراحل التطور في تقديم الخدمات الحكومية والتحول في تقديمها من الطرق التقليدية إلى القنوات الرقمية، وتأثير الابتكار والرقمنة في تقديم تجربة متعاملين حكومية سلسة ومتكاملة.

جهود

وقالت عائشة المرزوقي: «تميزت الجلسة الافتراضية الثانية بمناقشة حزمة من المواضيع ذات الصلة بتعزيز وإبراز مفهوم الحكومة الرقمية على الساحة العالمية. وبالمقابل، شكّلت الجلسة فرصة مثالية لتعريف العالم بالجهود السبّاقة، التي تقودها إمارة أبوظبي في سبيل تمكين المواطنين والمقيمين من تحقيق الاستفادة القصوى من مبادرات التحول الرقمي، تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة».

محتوى تفاعلي

تتمحور «سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي»، المستمرة حتى ديسمبر 2021، حول تقديم محتوى غني وحصري وتفاعلي حول الركائز الأساسية للمبادرات الحكومية العالمية في مجال التحول الرقمي، وتم تحديد الموضوعات الرئيسية بدقة وعناية.

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