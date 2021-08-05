جهود «كهرباء دبي» في الاستدامة تدعم أهداف التنمية للأمم المتحدة 2030

المصدر: دبي ـ البيان

تعد هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة حكومية تعتمد الاستدامة ضمن خطتها الاستراتيجية لتمكنها من تحقيق أهداف الاستدامة على المدى الطويل وأهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030. وتعمل الهيئة لتحقيق الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة الهادفة إلى بناء بيئة أكثر استدامة وإيجاد حلول طويلة الأمد للتحديات، انسجاماً مع رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نسترشد في جميع استراتيجياتنا وخططنا برؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء بيئة أكثر استدامة وإيجاد حلول طويلة الأمد للتحديات، وذلك بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة. وبصفتنا أعضاء في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، نواصل دعمنا لدور الأمم المتحدة في تشجيع التقدم المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مواءمة خطط أعمالنا ومبادراتنا وبرامجنا مع تلك الأهداف. ومع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، تبرز الحاجة لحشد الجهود العالمية لاحتواء تداعيات الفيروس».

العمل المناخي

وتدعم الهيئة جهود دولة الإمارات لتحمل مسؤوليتها العالمية في مواجهة التغير المناخي من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، ومن أبرز مشروعاتها لتحقيق هذا الهدف، مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل. وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. وسيسهم المجمّع عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ويدعم المجمّع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050. وإلى جانب مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، تعتبر المحطة الكهرومائية بقدرة 250 ميجاوات التي تنفذها الهيئة في حتا، الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وستصل سعتها التخزينية إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، وباستثمارات تبلغ نحو مليار و421 مليون درهم.

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