توفير لقاح «كوفيد 19» في أبوظبي للأطفال من عمر 3 إلى 17 عاماً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدئها بتوفير لقاح «كوفيد 19» من سينوفارم للأطفال من عمر 3 إلى 17 عاماً في عدة مراكز ومنشآت تابعة لشبكة «صحة»، بدون حجز موعد. وذلك بعد أن تم اعتماد اللقاح من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع للاستخدام الطارئ، بناءً على نتائج الدراسات السريرية والتقييم المحلي. وسيتواصل توفير لقاح «فايزر- بيونتيك» للفئة العمرية من 12 عاماً فما فوق. وحرصاً على ضمان الوقاية اللازمة لجميع أفراد المجتمع، قامت «صحة» بتوفير لقاح «كوفيد 19» من سينوفارم في أبوظبي والعين والظفرة عبر مجموعة من المراكز.

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