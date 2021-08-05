220 دورية ذكية لشرطة أبوظبي بنهاية 2021

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكد المقدم الدكتور مهندس علي غانم الطويل، نائب مدير إدارة الجودة والتميز في شرطة أبوظبي، أن من المشاريع الرقمية الاستباقية التي تعمل شرطة أبوظبي على تطويرها بشكل دؤوب هو مشروع الدورية الذكية، حيث إنه ومن المتوقع أن يبلغ عدد الدوريات الذكية في الإمارة 220 مركبة حتى حلول نهاية 2021، وتحتوي الدورية الذكية على ألواح ذكية، ورادار سرعة، وأنظمة ضبط مجموعة من المخالفات.

وقال الطويل: أسهم الربط الإلكتروني بين الشرطة وهيئة القضاء من خلال توفير غرف المحاكمات في مراكز الشرطة والسجون، في خفض بنسبة 92 % من إجمالي رحلة النزيل للمحاكمة، وتقليصها من 180 دقيقة إلى 15 دقيقة فقط. جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها نائب مدير إدارة الجودة والتميز في شرطة أبوظبي، بعنوان «جاهزية المؤسسات الأمنية لتحقيق الرشاقة المؤسسية»، خلال ملتقى الريادة والتميز المؤسسي الافتراضي، أمس، بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي.

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