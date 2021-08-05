خبراء الصناعات يستعرضون رؤاهم المستقبلية في 11 قطاعاً بـ«أبوظبي للصيد والفروسية»

المصدر: أبوظبي- البيان

ينظم «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»، خلال دورته الـ 18 سلسلة جلسات حوارية افتراضية، يستضيف فيها مجموعة من الخبراء والمختصين والعارضين والمشاركين في فعالياته.

ويُقدم نخبة من خبراء الصناعات في 11 قطاعاً يتشكل منها الحدث تقييمهم وانطباعاتهم حول تجاربهم السابقة في المشاركة بالدورات الماضية، ودور المعرض في صقل خبراتهم وتطوير أعمالهم ورؤاهم المستقبلية حول كيفية تحقيق المزيد من النمو للحدث الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز مجال صناعاتهم على نحو أوسع. وتُقام الدورة الـ 18 من المعرض «أبوظبي 2021» تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبلين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

وأكد ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الأمين العام لنادي صقاري الإمارات أن تعزيز المنصات الإلكترونية الخاصة بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يأتي باعتبار الحدث إحدى أهم الفعاليات التراثية والاقتصادية الكبرى على خريطة المعارض الدولية، وبهدف تحقيق مزيد من التطوير والتفعيل لمستوى الخدمات والتسهيلات المُقدمة للشركات الوطنية والإقليمية والدولية بشكل دائم، ولتعميق التواصل مع الشركات المختصة الحريصة على الوجود الدائم في المعرض ومساعدتها في تعزيز علاماتها التجارية وفتح قنوات تخاطب فاعلة مع المهتمين في كل أنحاء العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز