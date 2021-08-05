طرق دبي تمنح «لاندمارك»تسمية محطتي مترو

المصدر: دبي - البيان

منحت هيئة الطرق والمواصلات، مجموعة «لاندمارك» حقوق التسمية لمحطتي مترو (الراشدية والجافلية). وبتوقيع هذه الاتفاقية تكتسب «لاندمارك» مزايا إعلانية كبيرة من خلال السماح لها بإبراز وترويج علامتي (ماكس فاشون وسنتربوينت) – إحدى أبرز العلامات لدى مجموعة «لاندمارك» – على أصول إعلانية هامة تعد من الوجهات الأساسية في إمارة دبي، في مبادرة من شأنها تعزيز الفرص الترويجية لمجموعة التجزئة الرائدة في المنطقة.

ولن يقتصر أثر هذه الاتفاقية على تحسين النمو وتعزيز الفرص الترويجية لمجموعة التجزئة الرائدة في المنطقة، بل ستُحدِثُ أيضاً تحوّلات غير مسبوقة من خلال تجارب رقمية تفاعلية عالية التأثير والتقنية، ما يؤدي إلى خلق فرص مستدامة لتحقيق نمو قطاع الأعمال.

وقال إبراهيم الحداد، مدير الشؤون التجارية والاستثمار في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة على طريق تأسيس شراكة استراتيجية مع مجموعة «لاندمارك» وبالأخص في محطتي الجافلية، التي سيتم إطلاق اسم العلامة التجارية (ماكس فاشون) عليها، والراشدية التي بدورها سيتم إطلاق اسم العلامة التجارية (سنتربوينت) عليها، وتمتاز المحطتان بموقعين استراتيجيين، حيث إن محطة الراشدية هي نقطة انطلاق الخط الأحمر، كما وتُعَدُّ محطة الجافلية وجهة حيوية في إمارة دبي، حيث إنها تقع في منطقة تَعُجُّ بحركة تجارية نشطة في الإمارة، مما يتيح فرصة متميزة للشركة لربط علاماتها التجارية مع وجهات هامة في إمارةً دبي». وأضاف الحداد: «تحرص الهيئة باستمرار على خلق نماذج شراكة مبتكرة تقدم من خلالها فرصاً استراتيجية للشركات وبالأخص المحلية منها لترويج وعرض علاماتها بشكل مبتكر في دبي، التي تُعَدُّ مركزاً دولياً مهما وحيوياً للتجارة والأعمال، ووجهة عالمية للزوار والسائحين من أنحاء العالم».

جهود

أشادت رينوكا جاجتياني، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «لاندمارك» بجهود هيئة الطرق والمواصلات لتوفير مثل هذا النموذج الفعّال والمتكامل، الذي يوفر حلقة وصل حقيقية بين المدينة وسكانها، مؤكدة أهمية هذه الفرصة الاستراتيجية.

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