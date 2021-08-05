رئيس الكونغو يستقبل مرشح الإمارات لرئاسة «الإنتربول»

المصدر: كنشاسا - وام

استقبل فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية ومرشح دولة الإمارات العربية المتحدة لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية. كما التقى اللواء الريسي خلال الزيارة جيلبرت كانكوندي مالامبا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمن والشؤون العرفية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفرنسوا بيا المستشار الخاص للأمن الوطني.

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