3991 معاملة «شهادة فقدان جواز السفر» عبر «بلوك تشين»

المصدر: دبي - البيان

أكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، إجراء 3991 معاملة «شهادة فقدان جواز السفر» عبر تقنية «بلوك تشين» المرتبطة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والنيابة العامة في دبي ومحاكم دبي، وذلك منذ إطلاقها في شهر فبراير من العام الجاري.

وأشار العميد الرزوقي إلى أن خدمة «شهادة فقدان جواز السفر» عبر منظومة «بلوك تشين» جاء تطبيقها تماشياً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الإمارات للمعاملات الرقمية «بلوك تشين2021» والهادفة إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل التعاملات الحكومية إلى منصّة بلوك تشين.

ولفت العميد الرزوقي إلى أن إجراء معاملة الحصول على خدمة «شهادة فقدان جواز السفر» عبر منظومة «بلوك تشين» تعتبر آمنة ومُشفرة، مبيناً أنه يُمكن للمتعاملين التقديم للحصول عليها من خلال موقع وتطبيقات شرطة دبي، وكذلك من خلال مراكز الشرطة الذكية «SPS» أو من خلال نوافذ الخدمة المُتاحة والمرتبطة مباشرة ضمن سلسلة «بلوك تشين» في النيابة العامة ومحاكم دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

بريد

وأكد أنه يمكن للمتعامل الحصول على الشهادة عن طريق البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين، منوهاً إلى أنه كان الحصول على شهادة فقدان جواز سفر في السابق يحتاج إلى 5 زيارات لكل من الجهات المشاركة في تقديم الخدمة في 4 أيام عمل، لكن اليوم بفضل تقنية «بلوك تشين» المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين لا يحتاج المتعامل لزيارة مراكز إسعاد المتعاملين.

كما أوضح أن هذه الخدمة خفضت إجراءات التقديم على شهادة فقدان جواز السفر من 8 خطوات إلى 3 خطوات ذكية فقط.

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