12 أغسطس عطلة رأس السنة الهجرية للجهات الاتحادية والخاصة

المصدر: دبي ـ وام

تقرر أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية «المُرَحَّلَةُ» للعام 1443 هجرية في الحكومة الاتحادية، يوم الخميس 12 أغسطس 2021، على أن يستأنف الدوام يوم الأحد 15 أغسطس، جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية، والذي اعتمد أجندة العطلات الرسمية.

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الخميس الموافق 12 أغسطس الجاري عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1443.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية. كما هنأت شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.





موارد رأس الخيمة

أعلنت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، أمس، أن عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1443، ستكون يوم الخميس الموافق 12 أغسطس الحالي للدوائر والهيئات في رأس الخيمة مع مراعاة الجهات التي تتطلب طبيعة عملها ترتيبات دوام خاصة. (رأس الخيمة - وام)

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