"طرق دبي" تمنح "لاندمارك"حقوق تسمية محطتي الراشدية والجافلية

المصدر: وام

نحت هيئة الطرق والمواصلات مجموعة لاندمارك حقوق التسمية لمحطتي مترو "الراشدية والجافلية" لتكتسب المجموعة مزايا إعلانية كبيرة من خلال السماح لها بإبراز وترويج علامتي "ماكس فاشون وسنتربوينت" - إحدى أبرز العلامات لدى مجموعة لاندمارك - على أصول إعلانية هامة تعد من الوجهات الأساسية في امارة دبي.

جاء ذلك ضمن اتفاقية بين الجانبين لتحسين النمو وتعزيز الفرص الترويجية لمجموعة التجزئة الرائدة في المنطقة من خلال تجارب رقمية تفاعلية عالية التأثير والتقنية ما يؤدي إلى خلق فرص مستدامة لتحقيق نمو قطاع الأعمال.

وقال إبراهيم الحداد مدير الشؤون التجارية والاستثمار في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة على طريق تأسيس شراكة استراتيجية مع مجموعة لاندمارك وبالأخص في محطتي الجافلية .

من جانبها أشادت رينوكا جاجتياني الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة لاندمارك بجهود هيئة الطرق والمواصلات لتوفير مثل هذا النموذج الفاعل والمتكامل الذي يوفر حلقة وصل حقيقية بين المدينة وسكانها.

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