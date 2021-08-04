طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال شرقاً يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة نهاراً.

والرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم / س.

والموج في الخليج العربي خفيف .. فيما سيحدث المد الأول عند 12:44 والمد الثاني عند 22:40 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 15:25 والجزر الثاني عند الساعة 06:29.

والموج يكون في بحر عمان خفيفا .. فيما سيحدث المد الأول عند 08:37 والمد الثاني عند الساعة 19:02.. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:02 والجزر الثاني عند الساعة 02:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 44 31 85 20 دبي 41 33 80 20 الشارقة 41 31 85 25 عجمان 40 32 85 20 أم القيوين 42 27 85 20 رأس الخيمة 44 32 80 20 الفجيرة 38 33 80 25 العين 44 32 55 20 ليوا 47 29 50 20 الرويس 44 31 60 20 السلع 46 31 55 20 دلما 41 31 85 20 طنب الكبرى 39 31 85 20 طنب الصغرى 39 31 85 20 أبو موسى 39 31 85 20 - مل -

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