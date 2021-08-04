12 أغسطس عطلة رأس السنة الهجرية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن عطلة رأس السنة الهجرية الجديدة 1443 هـ لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة حيث ستصادف الخميس الموافق 12 / 8 / 2021م ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 15 / 8 / 2021م . مع مراعاة الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة.

وبهذه المناسبة رفع الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله -، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات خاصة والأمة الإسلامية عامة، سائلاً الله أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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