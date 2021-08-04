الإمارات ترسل طائرتي مساعدات طبية إلى تونس

المصدر: أبوظبي ـ وام

تواصل الإمارات جسرها الجوي نحو شقيقتها تونس، حيث وصلت، أمس، طائرتا شحن تحملان 47 طناً من الإمدادات الطبية، وعدداً من أجهزة التنفس الاصطناعي وأسطوانات الأكسجين، دعماً لجهود تونس في التصدي لجائحة «كوفيد19» والحد من تداعياتها. وقال راشد المنصوري سفير الدولة لدى تونس، إن الإمارات تراقب باهتمام وعن كثب تطورات الأوضاع الصحية في تونس، ويأتي هذا الدعم استمراراً لجهودها في تقديم المؤازرة والمساندة لشقيقتها تونس لكسب رهان مجابهة التحديات التي فرضتها الجائحة.

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