الطفلة جولي تتماثل للشفاء.. ووالدتها: شكراً «أم الإمارات»

المصدر: (دبي - عماد عبد الحميد)

عبرت آلاء رضوان، والدة الطفلة جولي ناصر، التي كانت تعاني من الضمور العضلي الشوكي، عن سعادتها بتحسن الحالة الصحية لابنتها، مقدمة الشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على مكرمتها، حيث كانت سموها قد وجهت في وقت سابق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتكفل بنفقات العلاج الجيني لابنتها، التي تصل إلى 8 ملايين درهم. وقالت والدة جولي إن ابنتها خضعت للعلاج في مستشفى الجليلة، وبدأت حالتها بالتحسن، رغم أنه لم يمض سوى أسبوعين على بدء العلاج.

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