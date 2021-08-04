شرطة دبي تنال 4 جوائز في منتدى التحسين المستمر والابتكار

المصدر: دبي - البيان

حققت القيادة العامة لشرطة دبي أربع جوائز في المسابقة العالمية الثانية عشرة لمنتدى التحسين المستمر والابتكار، والذي تنظمه مجموعة دبي للجودة، ويعد من أهم وأبرز منتديات التحسين المستمر والابتكار بمنافسة العديد من الجهات الحكومية والخاصة من داخل وخارج الدولة.

إنجاز

وهنأ اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة بالوكالة، القيادة العامة لشرطة دبي على إنجازها الجديد الذي يُضاف إلى سجل إنجازاتها المتتالية في مختلف المجالات ومنها التميز والريادة، منوهاً بجهود شرطة دبي لترسيخ أسس التميز المستدام ونشر ممارساته، ورفع الكفاءة الفردية والمؤسسية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مختلف العمليات.

وأكد حرص شرطة دبي لتكون نموذجاً في التميز والريادة وتطبيق أحدث أساليب العمل التطويرية والإبداعية وفق منهجيات مدروسة، واستراتيجيات وخطط محددة يتكاتف فيها جميع الموظفين والمعنيين على تنفيذها لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتوفير بيئة آمنة مرنة، والابتكار في القدرات المؤسسية.

تحسين مستمر

من جانبه، قال العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، إن شرطة دبي تسعى بشكل متواصل نحو التحسين والارتقاء بمستوى الأداء وإجراء التحسينات المستمرة على خدماتها وعملياتها، في مسيرتها نحو التميز والريادة، كما تتبنى مفهوم التحسين المستمر في عملياتها باعتباره عاملاً رئيساً يُسرع قدراتها في رحلة التميز، إيماناً منها بأن التميز يمثل خارطة طريق للوصول إلى آفاق جديدة تضمن وتواكب التطورات الحالية والمستقبلية.

وأوضح أن شرطة دبي نالت جائزتين في فئة «6 سيجما المرنة»، من خلال مشاركتها بمشروع «نقل الأموال» التابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومشروع «حوادث الدهس» التابع لمركز شرطة الرفاعة. وهي الجهة الوحيدة التي فازت في هذه الفئة متفردة بذلك على الجهات الأخرى. كما فازت القيادة العامة بفئة «كايزن والابتكار» عن مشروع «التأمين الذكي» التابع للإدارة العامة للنقل والإنقاذ، في حين حصدت الجائزة الرابعة عن فئة «أفضل الممارسات» التي شاركت فيها بمشروع «سهالات» التابع لمركز شرطة البرشاء.

350

قال الدكتور موسى العريقات مدير مركز «6 سيجما» للتحسين المستمر بالوكالة، إن المركز يمثل قاعدة تشرف على عمليات التحسين المختلفة، فأشرف على ما يزيد على 350 مشروعاً تحسينياً باستخدام منهجيات «6 سيجما وكايزن»، ونتج عن هذه المشاريع تحسينات كبيرة في العمليات والخدمات، بالإضافة إلى خفض التكاليف وتحقيق الإيرادات، ونتيجةً لهذه الجهود فقد تفوقت القيادة العامة لشرطة دبي على العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وانتزعت هذه الجوائز بجدارة.

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