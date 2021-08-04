40 مليار درهم استثمارات نظام المنتج المستقل للطاقة والمياه

المصدر: دبي البيان

أوضح معالي سعيد الطاير أن الهيئة اجتذبت استثمارات ضخمة إلى الدولة من القطاع الخاص والمصارف الأجنبية، مما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية إلى اقتصاد دبي ودولة الإمارات. وكذلك اجتذبت استثمارات تقدر بنحو 40 مليار درهم من خلال نظام المنتج المستقل للطاقة والمياه. وتركز الشركات التي أنشأتها هيئة كهرباء ومياه دبي وشركاؤها من القطاع الخاص على التوظيف ونقل المعرفة إلى الشباب المواطن، ما يعود بالفائدة المباشرة على المجتمع المحلي. ووقعت الهيئة اتفاقيات مع العديد من المؤسسات والشركات المحلية والعالمية، في مجال البحث والتطوير والتعرف إلى أحدث التطورات في مجالات الطاقة والمياه والبيئة.

استراتيجية

وأضاف: تمتلك الهيئة حصصاً في مؤسسات وشركات ساهمت في تأسيسها، وتتضمن الاستراتيجية المالية للهيئة توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع والاحتياجات المخططة وفق الأولويات وعلى المديين القصير والطويل لمواكبة خطة دبي الاستراتيجية ولتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة إضافة إلى الالتزام بنظام الحوكمة واتباع توجيهات حكومة دبي والالتزام بأفضل المعايير المالية. وتتنوع محفظة الأعمال ومصادر الدخل عبر شركات مرتبطة بأعمال الهيئة تسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

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