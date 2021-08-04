زكي نسيبة: المستقبل يحتاج عقولاً ابتكارية مبدعة تواكب مسيرة الوطن

المصدر: العين - البيان

استقبل معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة في مكتبه، أمس، نوف الجنيبي، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن علي، نائب مدير الجامعة بالإنابة. وقدّم معاليه التهنئة إلى نوف على منحها زمالة الجمعية الدولية لعلم النفس الإيجابي، وقال معاليه: تشجع جامعة الإمارات الشباب والشابات على النظر إلى المستقبل بطريقة مبتكرة وخارجة عن المألوف، لأننا نرى بأن المستقبل يحتاج إلى عقول ابتكارية مبدعة تواكب مسيرة الوطن وتثبت للعالم بأسره أنه لا مستحيل في الإمارات.

ترسيخ

وبين معالي زكي أنور نسيبة أن عمل نوف الجنيبي كمديرة لمركز الإمارات لأبحاث السعادة في جامعة الإمارات أسهم في ترسيخ معايير ومبادئ الممارسة المهنية المُتميّزة، والتي برزت أهميتها خلال انتشار جائحة «كوفيد 19»، مع التأكيد على ضرورة وجود مصدر للممارسات القائمة على الأدلة والنشاط المهني في مجال السعادة والرفاهية والتي أثبتت دورها الأساسي في دعم التجربة البشرية الإيجابية خلال أزمة كورونا. وأضاف معالي زكي نسيبة: نفتخر بالشابات الإماراتيات اللاتي يواصلن السعي وبذل الجهود الكبيرة لدعم مسيرة الوطن في الوصول إلى الريادة في كافة المجالات.

إسهامات

تمنح زمالات الجمعية الدولية لعلم النفس الإيجابي لأعضاء الجمعية الذين قدموا أهم المساهمات في التقدم العلمي أو العملي في مجال علم النفس الإيجابي في مجال تخصصهم وفي تطوير الجمعية الدولية لعلم النفس الإيجابي.

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