«الطرق والمواصلات» تكشف عن توسيع نطاق جائزة دبي للنقل المستدام

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً عن مستجدات الدورة الثانية عشرة لجائزة دبي للنقل المستدام بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، إذ تم توسيع نطاق الجائزة في هذه الدورة ليشمل منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بدل الاقتصار على الإمارات.

وتستهدف الجائزة الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة والمدارس والجامعات وجمعيات النفع العام المختلفة في المنطقة.

وعن التطورات الجديدة للجائزة، أكّد ناصر حمد بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة رئيس اللجنة العليا المنظمة لجائزة دبي للنقل المستدام في هيئة الطرق والمواصلات استحداث (3) فئات جديدة أُضيفَت إلى قائمة الفئات الخاصة وهي: أفضل شريك في مجال الاستدامة، وأفضل مقاول في مجال الاستدامة وأفضل استشاري في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى الفئات الخاصة الأخرى الموجودة من الدورات السابقة للجائزة وهي: فئة أفضل بحث أكاديمي وتعنى هذه الفئة بالأكاديميين الذين قاموا بأفضل بحث في مجال النقل المستدام، وجميع فئات المجتمع بشرط الالتزام بشروط البحث العلمي المعروفة، وفئة أفضل مشروع طلابي وتعنى بأفضل مشروع طلابي في مجال النقل المستدام إذ تستهدف الجائزة مشاريع الطلبة في المؤسسات التعليمية على مستوى الدولة في ما يخص محاور النقل المستدام، وفئة أفضل إعلامي وتعنى باستهداف الإعلاميين الذين قدموا أفضل تغطية للنقل المستدام على مستوى الدولة وأخيراً الجائزة، التي استحدثتها الهيئة في الدورة التاسعة وهي فئة أفضل فريق إعلامي وتعنى باستهداف الفريق الإعلامي الذي قدم أفضل تغطية للنقل المستدام على مستوى الدولة. وتقتصر المشاركة في الفئات الخاصة على مستوى الإمارات.

مراحل

أكد ناصر بو شهاب أن اللجنة أنجزت عدداً من المراحل المهمة وأكملت استعداداتها في سياق التحضيرات لتنظيم الجائزة بنسختها الثانية عشرة ولا سيما أنها ستشمل منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا الأمر الذي يعني تجارب وخبرات جديدة ومختلفة ومتنوّعة من عدد من الجهات المشاركة في الجائزة. ويمكن التسجيل في جائزة دبي للنقل المستدام بمختلف فئاتها باتباع خطوات بسيطة عبر موقع الجائزة (www.rta.ae/‏‏dast).

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