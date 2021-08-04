«الإمارات للطعام» يوزع 4.32 أطنان من اللحوم خلال عيد الأضحى

المصدر: دبي - وام

وزع بنك الإمارات للطعام 4.32 أطنان من اللحوم على مساكن العمال خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أتاح التبرع بالأضاحي من خلال 7 تطبيقات ذكية.

ويعمل بنك الإمارات للطعام على ترجمة توجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، للحد من هدر الطعام والاستفادة منه من خلال توزيعه على الفئات المستفيدة عبر مختلف القنوات والمؤسسات الخيرية المتعاونة مع البنك.

ويتم تسليم الشحنات الغذائية من المؤسسات الغذائية إلى فروع بنك الإمارات للطعام ليتم التوزيع ضمن آلية عمل محددة داخل وخارج الدولة حيث تم إرسال بعض الطرود الغذائية إلى الخارج بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

تنسيق

وكان قد تم إطلاق بنك الإمارات للطعام في 4 يناير 2017 تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ويلتزم البنك بتوزيع الغذاء على الفئات المستهدفة من الأسر المتعففة والعمال من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات الخيرية بالدولة وكذلك من خلال التوزيع المباشر لسكنات العمال، وخلال فترة جائحة «كوفيد 19» يتم توفير كميات الأغذية لمشرفي السكنات لكي يتم التوزيع من قبلهم على الفئات المحتاجة. ويقوم موظفو بنك الإمارات للطعام بالتأكد من ضمان المنتجات الغذائية بما في ذلك جمع وتخزين ونقل وتوزيع الوجبات.

محاور

يعمل بنك الإمارات للطعام من خلال عدة محاور ضمن منظومة تضمن تعاون ومشاركة كل المعنيين من جهات مانحة وجهات رقابية وجمعيات إنسانية وتطوعية وجهات تنسيقية لضمان أن يؤدي البنك رسالته وفق أقصى درجات الكفاءة وتشمل هذه المنظومة عقد اتفاقات وشراكات مع الجهات المعنية بقطاع الضيافة وصناعة الأغذية في الدولة من مطاعم وفنادق ومحلات سوبرماركت ومصانع أغذية ومزارع ومتعهدي طعام ومورّدين.

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