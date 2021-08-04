«الصحة» تضيف تحذيراً على منتج طبي وترفع التعليق عن آخر

المصدر: (دبي - عماد عبدالحميد)

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص، تتمثل بإضافة تحذير على المنتج الطبي Tetralysal 300mg Hard Capsules، ورفع التعليق عن المنتجAmlopress (Amlodipine) 5mg Capsules.

وتفصيلاً، أوصت الوزارة بإضافة تحذير على دواء 300mg Hard Capsules، والوضع القانوني للمنتج في الوزارة مسجل، ومصدر التحذير كان من الوكالة الأوروبية للأدوية والمنتجات الصحية، حيث أصدرت Galderma UK تحديثاً على تحذيرات واحتياطات وآثار جانبية للنشرة الداخلية للدواء «تيتراليسال»، والتي تشمل: يجب إخبار الطبيب إذا كان المريض يتناول أي علاج بالليثيوم، حيث من الممكن أن يزيد الدواء من مستويات الليثيوم في الجسم. وفي تعميم آخر، رفعت الصحة التعليق عن المنتجAmlopress (Amlodipine) 5mg Capsules، ومصدر رفع السحب مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

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