4 مراكز في عجمان لمنح لقاح «كوفيد 19» للطلبة

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

أكد حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية لـ«البيان»: أن العمل جار لتخصيص 4 مراكز صحية في عجمان لمنح الطلبة الذين يدرسون في كافة مدارس الإمارة لقاح «كوفيد 19»، حيث سيتم تخصيص مركز جمعية عجمان للتنمية الثقافية والاجتماعية للطلبة، ومركز مشيرف الصحي بقاعة عبيد الحلو للطالبات، إضافة إلى مركزي المنامة ومزيرع الصحيين حيث تم تخصيصهما لكافة الطلبة بنين وبنات، مبيناً أنه تم تجهيز المراكز الصحية بأحدث المواصفات العالمية والتي تمكن العاملين فيها من كادر طبي وتمريضي وفني من أداء واجباتهم المنوطة على أكمل وجهه، وخلال فترة بسيطة سيتم العمل بتلك المراكز الصحية، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، حيث تم توفير الكادر الطبي المتخصص، إضافة إلى توفير التطعيمات بكافة أنواعها، خصوصاً تلك التي سوف يتم إعطاؤها للفئات من عمر الـ 3 سنوات وحتى 17 عاماً.

أمان وفعالية

وبين الشامسي أن لقاحات «كوفيد 19» تعد آمنة وفعالة خصوصاً لقاح ساينوفارم والذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع للأطفال من سن 3 سنوات إلى 17 عاماً، وذلك بعد أن أجريت عليه كافة الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة، كما أثبتت الدراسات فعاليته ومأمونيته، حيث بمقدوره تخفيف الأعراض الجانبية للمصابين بالوباء، لافتاً إلى أن لقاح ساينوفارم سيرفع مناعة الأطفال ضد الإصابة بالفيروس خصوصاً وأن العام الدراسي الجديد على الأبواب، لذا وجب تأمين كافة الطلبة بمنحهم اللقاحات حتى يتمكنوا من مواصلة العام الدراسي بصورة جيدة ومباشرة لما يعود عليهم بالفائدة.

حرص

ونصح مدير منطقة عجمان الطبية الأسر بضرورة الإسراع إلى المراكز التي تم تحديدها في إمارة عجمان لتقديم لقاح ساينوفارم لأبنائهم، داعياً إلى عدم التردد باصطحاب أبنائهم إليها، وذلك حفاظاً على صحتهم وصحة أفراد الأسرة، كما أن هناك الكثير من اللقاحات التي تم اعتمادها من قبل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتم منحها لكافة أفراد المجتمع وأثبتت جدواها وفعاليتها، لافتاً إلى أن الدولة حريصة على حماية كافة أفراد المجتمع وتعزيز مرحلة التعافي من الجائحة.

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