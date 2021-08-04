السفير الفرنسي يطلع على جهود «صحة» للتعافي من «كوفيد 19»

المصدر: (أبوظبي - وام )

أطلعت مدينة الشيخ خليفة الطبية كرافييه شانيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة على الجهود المبذولة للوصول إلى مرحلة التعافي من «كوفيد 19». جاء ذلك خلال زيارته للمدينة لتقديم الشكر لخط الدفاع الأول في مدينة الشيخ خليفة الطبية.

وأكدت الدكتورة صفاء المصطفى مدير التمريض التنفيذي في مدينة الشيخ خليفة الطبية خلال لقائها السفير: إن العاملين في خط الدفاع الأول في شركة «صحة» يقدمون رعاية طبية عالمية المستوى لمرضى «كوفيد 19» ويحرصون على حماية مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة من الفيروس، معربة عن تقدير العاملين في خط الدفاع الأول للسفير والوفد المرافق الذين حرصوا على تقديم الشكر لهم والثناء على جهودهم. ومن جانبه تقدم سفير الجمهورية الفرنسية بجزيل الشكر والعرفان لجميع العاملين في خط الدفاع الأول من القطاع الصحي.

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