طيران الإمارات تواكب القرار بتحديث الإجراءات

المصدر: (دبي ـ البيان)

رحبت طيران الإمارات بقرار الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، استثناء فئات جديدة من المسافرين من بعض الدول التي تم منع القدوم منها، والتي تشمل كلاً من الهند وباكستان وسيريلانكا والنيبال ونيجيريا وأوغندا.

وقال متحدث رسمي باسم الناقلة: إن هذا الإجراء يحفز ويدعم حركة السفر ويسهل التواصل بين العائلات ورجال الأعمال. وأضاف: إن الناقلة ستقوم بتحديث موقعها الإلكتروني ليعكس أحدث البروتوكولات والمتطلبات الخاصة بالسفر من الدول المعنية. وبين أن طيران الإمارات تواصل العمل الدؤوب مع جميع الجهات والسلطات المختصة لتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة.

وتقدمت طيران الإمارات بالشكر إلى الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والهيئة العامة للطيران المدني، على جهودهما المتواصلة في تقييم الوضع الوبائي على مستوى العالم، وتحديث البروتوكولات الهادفة إلى ضمان سلامة أفراد المجتمع، مع ضمان المحافظة على مسارات آمنة للمسافرين.

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