«تريندز» يدعم مبادرة شرطة دبي «الروح الإيجابية»

المصدر: (دبي - البيان)

قدم «تريندز للبحوث والاستشارات» أحد المكاتب الاستشارية الوطنية المتخصصة في الدولة، الدعم والرعاية لمبادرة «الروح الإيجابية» التي تنظمها شرطة دبي من خلال تقديم هدايا وأجهزة إلكترونية دعماً وتشجيعاً منه للمبادرة.

وتأتي رعاية «تريندز» للمبادرة إيماناً منه بالمشاركة المجتمعية ودعم الفعاليات التي تستهدف تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، ونشر الثقافة والوعي بين أفراده، إلى جانب المساهمة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخر.

وتقدم الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لـ «تريندز للبحوث والاستشارات» بخالص الشكر إلى لجنة مبادرة «الروح الإيجابية» على قبول الرعاية والتعاون المشترك لإنجاح هذه المبادرة المجتمعية الفعالة والمثمرة. وأكد استعداد «تريندز للبحوث والاستشارات» لتقديم التسهيلات كافة من خلال خبراته لدعم وإنجاح الفعاليات التي تنفذها المبادرة، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام المجتمعي في الأحياء السكنية.

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