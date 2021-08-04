الرميثي يبحث آفاق التعاون العسكري مع السعودية

المصدر: الرياض - وام

التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة يرافقه وفد رفيع المستوى من كبار ضباط وزارة الدفاع، أمس، الفريق أول فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، ضمن جدول زيارة رسمية تستمر لمدة يومين للمملكة.

يأتي هذا اللقاء تلبية لدعوة من الفريق أول فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، وفي إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات التعاون الدفاعي وأمن المنطقة، وبحث معاليه مع نظيره السعودي خلال اللقاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، إلى جانب تبادل وجهات النظر، بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

زيارة

وقام معاليه بعد ذلك بزيارة مركز القوات المشتركة ومركز العمليات الجوي لقوات التحالف في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث كان في استقباله الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون، ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية المشتركة.

واطلع معاليه والوفد المرافق له على المهام والواجبات، التي تنفذها القوة ضمن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية.

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